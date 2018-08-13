2-месячный ребёнок умер после введения нескольких прививок в Ганцевичском районе

Новости Беларуси. В Ганцевичском районе младенец умер после введения прививок.

По информации СК, происшествие случилось тринадцатого августа. Двухмесячный ребенок был доставлен на плановую вакцинацию родителями.

Младенец стал задыхаться после введения нескольких прививок. Ребенка госпитализировала бригада скорой помощи. Однако спасти его не удалось.

Устанавливаются обстоятельства смерти ребенка.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, был назначен ряд экспертиз, а также изъяты документы и медицинские препараты.

В начале года в Несвиже скончался шестимесячный ребенок.