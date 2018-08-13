Два автомобиля столкнулись в Минском районе: пострадали женщина и 12-летняя девочка

Новости Беларуси. ДТП произошло в Минском районе. В поселке Привольный столкнулись два автомобиля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В результате пришлось вызывать сотрудников МЧС.

Спасатели с помощью специального оборудования освободили из салона пассажиров – 12-летнюю девочку и 32-летнюю женщину.

Пострадавших доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает.