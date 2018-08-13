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Тонны сгоревшей соломы: два сенохранилища горели на выходных в Беларуси

13 августа 2018 18:10
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Новости Беларуси. Дважды за выходные спасатели ликвидировали возгорания на сенохранилищах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Тонны сгоревшей соломы: два сенохранилища горели на выходных в Беларуси-1

Первый случай произошел в деревне Студёнки Несвижского района. Здесь загорелась солома в тюках. Огонь увидел сторож и сразу вызвал сотрудников МЧС. Пожарные сумели спасти 11 тонн соломы. 6 тонн уничтожено огнем.

Второй случай произошел на Копыльщине. В деревне Смоличи пожар уничтожил 40 тонн сена и 20 тонн соломы.

Причины возгораний устанавливаются. Возможная версия – неосторожное обращение с огнем.

Тонны сгоревшей соломы: два сенохранилища горели на выходных в Беларуси-4

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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