Тонны сгоревшей соломы: два сенохранилища горели на выходных в Беларуси

Новости Беларуси. Дважды за выходные спасатели ликвидировали возгорания на сенохранилищах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первый случай произошел в деревне Студёнки Несвижского района. Здесь загорелась солома в тюках. Огонь увидел сторож и сразу вызвал сотрудников МЧС. Пожарные сумели спасти 11 тонн соломы. 6 тонн уничтожено огнем.

Второй случай произошел на Копыльщине. В деревне Смоличи пожар уничтожил 40 тонн сена и 20 тонн соломы.

Причины возгораний устанавливаются. Возможная версия – неосторожное обращение с огнем.