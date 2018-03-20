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19-летний минчанин ударил прохожего по голове и отобрал у него сумку

20 марта 2018 14:10
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Новости Беларуси. В Минске ночью 14 марта неизвестный ударил мужчину по голове, ограбил его и сбежал.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, подозреваемый был задержан через два часа. Злоумышленником оказался ранее не судимый 19-летний минчанин.  

В ходе расследования стало известно, что фигурант вместе с братом возвращался домой из ТЦ. По пути парни выпили по бутылке пива. В определённый момент подозреваемый подбежал к мужчине, дважды ударил его, забрал сумку, пакет с вещами, после чего сбежал. Испугавшийся брат последовал за ним.  

Молодых людей задержали сотрудники милиции. По словам нападавшего, к правонарушению его подтолкнуло тяжёлое материальное положение.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Основного фигуранта могут лишить свободы на срок до шести лет.  

Весной 2018 года в Гомеле были задержаны нетрезвые налётчики на магазин.  

Правонарушители вынесли четыре бутылки водки – здесь подробности.  

# происшествия # Нападение

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