19-летний минчанин ударил прохожего по голове и отобрал у него сумку

Новости Беларуси. В Минске ночью 14 марта неизвестный ударил мужчину по голове, ограбил его и сбежал.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, подозреваемый был задержан через два часа. Злоумышленником оказался ранее не судимый 19-летний минчанин.

В ходе расследования стало известно, что фигурант вместе с братом возвращался домой из ТЦ. По пути парни выпили по бутылке пива. В определённый момент подозреваемый подбежал к мужчине, дважды ударил его, забрал сумку, пакет с вещами, после чего сбежал. Испугавшийся брат последовал за ним.

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