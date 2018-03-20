Жительница Быховского района обвиняется в избиении трёхмесячного сына

Новости Беларуси. В Быховском районе нетрезвая мать несколько дней избивала трёхмесячного сына.

По сведениям официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк, избиение продолжалось с 8 по 10 марта. О действиях 24-летней гражданки узнали врачи во время планового медосмотра.

Много плакал и плохо кушал. Подробности избиения трёхмесячного мальчика

Возбуждено уголовное дело. С обвиняемой работают следователи. Выясняются причины и обстоятельства случившегося. Назначен ряд экспертиз. Женщину заключили под стражу.

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