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Жительница Быховского района обвиняется в избиении трёхмесячного сына

20 марта 2018 11:08
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Новости Беларуси. В Быховском районе нетрезвая мать несколько дней избивала трёхмесячного сына.  

По сведениям официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк, избиение продолжалось с 8 по 10 марта. О действиях 24-летней гражданки узнали врачи во время планового медосмотра.  

Много плакал и плохо кушал. Подробности избиения трёхмесячного мальчика 

Возбуждено уголовное дело. С обвиняемой работают следователи. Выясняются причины и обстоятельства случившегося. Назначен ряд экспертиз. Женщину заключили под стражу.  

Зимой 2018 года шокирующий случай произошёл в Слуцке.  

Была убита двухлетняя девочка – подробнее здесь.  

# происшествия # Дети и родители # Оксана Соленюк

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