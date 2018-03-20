«В местную больницу поместили четверых детей: трое её детей и односельчанку юную». СК устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Ивьевском районе

По предварительным данным, водитель не справилась с управлением и врезалась в дерево. От полученных травм она скончалась на месте. В салоне находились еще четверо детей. Двое из них смогли выбраться из автомобиля самостоятельно. Еще двоих – 10-летнего мальчика и 12-летнюю девочку – освободили сотрудники МЧС. Сейчас с детьми работают медики.