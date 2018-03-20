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«В местную больницу поместили четверых детей: трое её детей и односельчанку юную». СК устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Ивьевском районе

20 марта 2018 11:04
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Новости Беларуси. Обстоятельства смертельного ДТП в Ивьевском районе устанавливают следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автомобилем управляла 51-летняя женщина.

«В местную больницу поместили четверых детей: трое её детей и односельчанку юную». СК устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Ивьевском районе-1

«В местную больницу поместили четверых детей: трое её детей и односельчанку юную». СК устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Ивьевском районе-3

По предварительным данным, водитель не справилась с управлением и врезалась в дерево. От полученных травм она скончалась на месте. В салоне находились еще четверо детей. Двое из них смогли выбраться из автомобиля самостоятельно. Еще двоих – 10-летнего мальчика и 12-летнюю девочку – освободили сотрудники МЧС. Сейчас с детьми работают медики.

«В местную больницу поместили четверых детей: трое её детей и односельчанку юную». СК устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Ивьевском районе-6

Олег Дук, старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Вначале в местную больницу поместили четверых детей: трое ее детей и односельчанку юную. После этого всех четверых детей доставили и поместили в гродненские больницы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Назначен ряд экспертиз. Устанавливаются и опрашиваются очевидцы аварии.

«В местную больницу поместили четверых детей: трое её детей и односельчанку юную». СК устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Ивьевском районе-9

# происшествия # Авария в Гродненской области # Фотофакт # Олег Дук

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