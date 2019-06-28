18 населённых пунктов пострадали в Беларуси из-за сильного ветра
Новости Беларуси. 27 июня в Беларуси из-за сильного ветра (до 20 м/с) пострадали 18 населённых пунктов.
По сведениям МЧС Беларуси, непогода нанесла ущерб жителям Гомельской, Минской и Могилёвской областей. Повреждены кровли 26 домов, 3 объектов соцкультбыта и 45 сельхоззданий.
Примерно в половине шестого вечера в деревне Вишнёвка отключилась подача электроэнергии в ЗАО «Птицефабрика «Вишнёвка» и филиале «Агрокомбинат КХП» ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов».
Временно были задействованы дизель-генераторы, а в десять вечера электроснабжение было восстановлено.
Согласно информации ГПО «Белэнерго», всего за сутки в республике нарушалось электроснабжение 642 населённых пунктов. На момент шести часов утра без электроснабжения остаются два населённых пункта.
На прошлой неделе в Пинске прошёл сильный дождь.
Посмотреть на его последствия можно здесь.