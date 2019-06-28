18 населённых пунктов пострадали в Беларуси из-за сильного ветра

Новости Беларуси. 27 июня в Беларуси из-за сильного ветра (до 20 м/с) пострадали 18 населённых пунктов. По сведениям МЧС Беларуси, непогода нанесла ущерб жителям Гомельской, Минской и Могилёвской областей. Повреждены кровли 26 домов, 3 объектов соцкультбыта и 45 сельхоззданий.

Фото: МЧС Беларуси

Примерно в половине шестого вечера в деревне Вишнёвка отключилась подача электроэнергии в ЗАО «Птицефабрика «Вишнёвка» и филиале «Агрокомбинат КХП» ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов».

Фото: МЧС Беларуси

Временно были задействованы дизель-генераторы, а в десять вечера электроснабжение было восстановлено.

Фото: МЧС Беларуси