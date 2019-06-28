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18 населённых пунктов пострадали в Беларуси из-за сильного ветра

28 июня 2019 06:44
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Новости Беларуси. 27 июня в Беларуси из-за сильного ветра (до 20 м/с) пострадали 18 населённых пунктов.  

По сведениям МЧС Беларуси, непогода нанесла ущерб жителям Гомельской, Минской и Могилёвской областей. Повреждены кровли 26 домов, 3 объектов соцкультбыта и 45 сельхоззданий.  

18 населённых пунктов пострадали в Беларуси из-за сильного ветра-1

Фото: МЧС Беларуси  

Примерно в половине шестого вечера в деревне Вишнёвка отключилась подача электроэнергии в ЗАО «Птицефабрика «Вишнёвка» и филиале «Агрокомбинат КХП» ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов».  

18 населённых пунктов пострадали в Беларуси из-за сильного ветра-4

Фото: МЧС Беларуси  

Временно были задействованы дизель-генераторы, а в десять вечера электроснабжение было восстановлено.  

18 населённых пунктов пострадали в Беларуси из-за сильного ветра-7

Фото: МЧС Беларуси  

Согласно информации ГПО «Белэнерго», всего за сутки в республике нарушалось электроснабжение 642 населённых пунктов. На момент шести часов утра без электроснабжения остаются два населённых пункта.  

На прошлой неделе в Пинске прошёл сильный дождь.  

Посмотреть на его последствия можно здесь.  

# Погода в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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