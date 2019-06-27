В Молодечненском районе на берегу озера был найден раненый мужчина

Как сообщает УВД Минского облисполкома, накануне инцидента пострадавший вместе с друзьями (мужчиной и женщиной) отдыхал у озера в деревне Носилово. Через некоторое время компания решила наведаться в гости к знакомой в деревню Бояры Молодечненского района.

Сельчанка была не против пообщаться с прибывшими, и застолье затянулось до следующего утра. В какой-то момент между хозяйкой и гостем возник конфликт, в ходе которого женщина ударила мужчину кухонным ножом в грудь.

Продолжать ссору гражданин не стал, решив уйти к озеру. Там пострадавшего заметили люди и вызвали скорую. Оказав мужчине помощь, медики сообщили о нём в милицию.

Место происшествия осмотрено, орудие преступления изъято. Назначен ряд экспертиз. Установлена подозреваемая, ею оказалась 35-летняя женщина, она была задержана по месту жительства. Объяснить причины своих противоправных действий задержанная не смогла. Согласно предварительным данным, гражданка злоупотребляет алкоголем.