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В Молодечненском районе на берегу озера был найден раненый мужчина

27 июня 2019 14:23
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Новости Беларуси. В деревне Носилово Молодечненского района возле озера был обнаружен окровавленный мужчина.  

Как сообщает УВД Минского облисполкома, накануне инцидента пострадавший вместе с друзьями (мужчиной и женщиной) отдыхал у озера в деревне Носилово. Через некоторое время компания решила наведаться в гости к знакомой в деревню Бояры Молодечненского района.  

В Молодечненском районе на берегу озера был найден раненый мужчина-1

Фото: УВД Минского облисполкома  

Сельчанка была не против пообщаться с прибывшими, и застолье затянулось до следующего утра. В какой-то момент между хозяйкой и гостем возник конфликт, в ходе которого женщина ударила мужчину кухонным ножом в грудь.  

Продолжать ссору гражданин не стал, решив уйти к озеру. Там пострадавшего заметили люди и вызвали скорую. Оказав мужчине помощь, медики сообщили о нём в милицию.  

Место происшествия осмотрено, орудие преступления изъято. Назначен ряд экспертиз. Установлена подозреваемая, ею оказалась 35-летняя женщина, она была задержана по месту жительства. Объяснить причины своих противоправных действий задержанная не смогла. Согласно предварительным данным, гражданка злоупотребляет алкоголем.  

В Молодечненском районе на берегу озера был найден раненый мужчина-4

Фото: УВД Минского облисполкома  

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения». Ранее фигурантка была судима за имущественное преступление.  

Весной 2019 года В Смолевичском районе минчанин с угрозами отобрал у местной жительницы деньги и спиртное.  

Через четыре часа гражданин был задержан в Минске – подробности здесь.  

# Нападение # происшествия

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