В Барановичах 14-летние школьники починили и угнали машину

Новости Беларуси. В Барановичах школьники починили и угнали машину.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, двое 14-летних местных жителей во время каникул бродили по крышам гаражей. В одной из крыш школьники заметили пролом, забрались в гараж и нашли там Audi.

Подростки попытались завести машину замыканием провода под рулевой колонкой, но у них не получилось. Однако ребята не сдались. Следующие несколько дней они проникали в гараж и чинили машину. Вскоре был получен результат – иномарка завелась.