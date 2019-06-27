Прямой эфир

В Бресте 17-летняя велосипедистка столкнулась с Hyundai. Девушка в реанимации

27 июня 2019 12:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 26 июня в половине одиннадцатого вечера в Бресте несовершеннолетняя велосипедистка попала в ДТП.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 17-летняя жительница Пинского района на велосипеде пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на зелёный свет светофора.  

В Бресте 17-летняя велосипедистка столкнулась с Hyundai. Девушка в реанимации-1

Фото: УВД Брестского облисполкома  

В то же время 28-летний брестчанин за рулём Hyundai Solaris совершал правый поворот на перекрёстке. Произошло столкновение.  

Велосипедистка с различными травмами доставлена в реанимацию.  

В Бресте 17-летняя велосипедистка столкнулась с Hyundai. Девушка в реанимации-4

Фото: УВД Брестского облисполкома  

По факту аварии проводится проверка.  

Летом 2019 года в Минском районе легковушка сбила 20-летнюю велосипедистку. 

Девушка ехала на красный свет – подробнее здесь.  

# Авария в Бресте # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Барановичах 14-летние школьники починили и угнали машину
27 июня 2019 10:02

В Барановичах 14-летние школьники починили и угнали машину

Обвалилась штукатурка. В Минске из-за грозы оказались подтоплены несколько квартир
27 июня 2019 09:20

Обвалилась штукатурка. В Минске из-за грозы оказались подтоплены несколько квартир

В Минске пьяный парень угнал трактор, попал в аварию и уснул
27 июня 2019 07:56

В Минске пьяный парень угнал трактор, попал в аварию и уснул