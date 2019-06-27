В Бресте 17-летняя велосипедистка столкнулась с Hyundai. Девушка в реанимации

Новости Беларуси. 26 июня в половине одиннадцатого вечера в Бресте несовершеннолетняя велосипедистка попала в ДТП.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 17-летняя жительница Пинского района на велосипеде пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на зелёный свет светофора.