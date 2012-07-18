Двое убитых, около 20 человек ранено в результате очередной перестрелки в Торонто

Новости Канады. В канадском Торонто произошла перестрелка, в результате которой 20-летний парень и девушка-подросток погибли, около 20 человек получили ранения, сообщает ctv.by со ссылкой на Canadian Press. Инцидент произошел на улице Данзиг (Danzig Street) в ночь на 17 июля во время массовой драки на барбекю-вечеринке. Около двухсот человек пришли на мероприятие местной общины.

Билл Блэр, шеф полиции Торонто:

Ссора, произошедшая между несколькими людьми, переросла в перестрелку, в ходе которой пострадали случайных очевидцев событий. В районе Скарборо, где произошел инцидент, проживают в основном выходцы из стран Азии и Африки.

Полиция разыскивает зачинщиков и свидетелей ссоры. Пока неизвестно, имеет ли инцидент связь с деятельностью уличных банд, однако установлено: стрелков было, как минимум, двое. Канадская полиция задержала одного из них.



Согласно статистике, в нынешнем году в Торонто произошло более 140 инцидентов, связанных с применением огнестрельного оружия. В конфликтах, где раздавалась стрельба, погибли 14 человек. В начале июня преступник убил двух человек в торговом комплексе Eaton Centre в центре Торонто. Через несколько дней в кафе в районе Little Italy, где местные жители собрались для того, чтобы посмотреть футбольный матч чемпионата Европы был убит болельщик.