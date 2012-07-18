Девушка на угнанном такси попала в аварию на МКАД

Новости Беларуси. В субботу вечером в Минске девушка на угнанном автомобиле-такси попала в серьёзное ДТП. Как сообщает пресс-служба Фрунзенского РУВД, девушка угнала автомобиль Mazda-626 у своего 30-летнего друга.

История этого происшествия получила неожиданный поворот. Как оказалось, друг 29-летней потерпевшей взял такси Mazda во временное пользование у своего приятеля. На этом авто он часто приезжал в гости к своей подруге. Девушка не раз просила бойфренда позволить прокатиться за рулем иномарки, но он всегда находил повод отказать. В субботу вечером мужчина приехал в гости к подруге в очередной раз. Девушка без спроса взяла ключи от автомобиля и отправилась кататься по городу.

На МКАД около часа ночи водитель Mazda совершила наезд на автомобиль Subaru. С использованием гидравлического инструмента угонщица была деблокирована, в крайне тяжёлом состоянии она доставлена в больницу. Предварительный диагноз: открытая черепно-мозговая травма средней степени тяжести, закрытая травма живота, закрытая травма грудной клетки. Водитель и пассажир автомобиля Subaru не пострадали, сообщили корреспонденту ctv.by в МЧС.

По предварительной версии, водитель Mazda могла уснуть за рулём. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по факту угона.