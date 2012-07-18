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Взрыв газа в частном доме в Польше. Пострадали два белоруса

18 июля 2012 11:28
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Новости Беларуси. 10 июля два белоруса 23 и 24 лет пострадали от взрыва газа в частном доме польского города Бельск-Подляски. С обширными ожогами тела они были госпитализированы. Обстоятельства ЧП выясняет польская полиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Николаенок, консул Генерального консульства Республики Беларусь в Белостоке (Польша):
Пострадали 2 гражданина Беларуси, с ожогами тела 75 и 90 %. Вертолетом были доставлены в ожоговый центр города Ленчна. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии. Генеральным консульством была подтверждена их личность и сейчас прорабатывается вопрос об их транспортировке на территорию Республики Беларусь.

# происшествия # Взрыв газа # Фотофакт # Татьяна Николаенок

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