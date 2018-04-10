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В Мостах муж ударил ножом ухажёра своей жены. Мужчина погиб

10 апреля 2018 10:11
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Новости Беларуси. В Мостах задержан местный житель, который ударил ножом ухажёра своей жены.  

По сведениям официального представителя УВД Гродненского облисполкома Ярослава Василевского, в определённый момент супруга 34-летнего мужчины стала общаться с 38-летним гражданином.  

Узнавший о происходящем муж начал ревновать. Фигурант несколько раз звонил кавалеру жены. Во время одного из разговоров ухажёр сказал мужчине, что собирается забрать к себе жить его жену и детей.  

8 апреля нетрезвый подозреваемый поджидал приятеля своей жены. После встречи начался конфликт, правонарушитель достал кухонный нож и ударил противника в живот. Раненый мужчина самостоятельно пришёл в больницу, но медработники не смогли спасти его жизнь.  

Возбуждено уголовное дело.  

Зимой 2018 года в Кобрине злоумышленник напал с ножом на супругов.  

Спасти женщину не удалось – подробности здесь.  

# происшествия # Убийство

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