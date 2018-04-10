В Мостах муж ударил ножом ухажёра своей жены. Мужчина погиб

Новости Беларуси. В Мостах задержан местный житель, который ударил ножом ухажёра своей жены.

По сведениям официального представителя УВД Гродненского облисполкома Ярослава Василевского, в определённый момент супруга 34-летнего мужчины стала общаться с 38-летним гражданином.

Узнавший о происходящем муж начал ревновать. Фигурант несколько раз звонил кавалеру жены. Во время одного из разговоров ухажёр сказал мужчине, что собирается забрать к себе жить его жену и детей.

8 апреля нетрезвый подозреваемый поджидал приятеля своей жены. После встречи начался конфликт, правонарушитель достал кухонный нож и ударил противника в живот. Раненый мужчина самостоятельно пришёл в больницу, но медработники не смогли спасти его жизнь.

Возбуждено уголовное дело.

Зимой 2018 года в Кобрине злоумышленник напал с ножом на супругов.