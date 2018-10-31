В Минске на улице Фабричной провалился асфальт

Новости Беларуси. Это произошло из-за повреждения канализационного коллектора. Сейчас специалисты выясняют характер повреждений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В связи с ремонтными работами часть улицы перекрыта. Несмотря на аварию, канализация и водопровод в районе работают без перебоев.

Андрей Бычков, главный инженер УП «Минскводоканал»:

Мы сейчас разрабатываем план мероприятий по устранению причин этой аварии. Сегодня говорить о причинах немного преждевременно. Когда раскопаем, тогда все будет понятно.