В Каменецком районе годовалая девочка отравилась средством для обработки растений

Новости Беларуси. 13 июня в Каменецком районе отравилась годовалая девочка.
По сведениям ГКСЭ Беларуси, инцидент случился в агрогородке Пелище. Два ребёнка играли на улице, а затем зашли в хозпостройку. Внутри были инструменты и различные химические средства для обработки растений.
Девочка отпила из бутылки с прозрачной жидкостью. Через некоторое время ребёнку стало плохо. Недомогание пострадавшей заметила бабушка, которая обратилась в скорую. Девочку в тяжёлом состоянии госпитализировали.
По факту произошедшего проводится проверка. Для установления содержимого бутылки назначена экспертиза.
Весной 2018 года в Шарковщинском районе 1,5-годовалая девочка отравилась кислотой.
Ребёнка доставили в реанимацию – подробности здесь.