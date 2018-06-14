В Каменецком районе годовалая девочка отравилась средством для обработки растений

Новости Беларуси. 13 июня в Каменецком районе отравилась годовалая девочка.

По сведениям ГКСЭ Беларуси, инцидент случился в агрогородке Пелище. Два ребёнка играли на улице, а затем зашли в хозпостройку. Внутри были инструменты и различные химические средства для обработки растений.