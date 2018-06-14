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В Каменецком районе годовалая девочка отравилась средством для обработки растений

14 июня 2018 10:35
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Новости Беларуси. 13 июня в Каменецком районе отравилась годовалая девочка.  

По сведениям ГКСЭ Беларуси, инцидент случился в агрогородке Пелище. Два ребёнка играли на улице, а затем зашли в хозпостройку. Внутри были инструменты и различные химические средства для обработки растений.  

В Каменецком районе годовалая девочка отравилась средством для обработки растений-1

Фото: ГКСЭ РБ  

Девочка отпила из бутылки с прозрачной жидкостью. Через некоторое время ребёнку стало плохо. Недомогание пострадавшей заметила бабушка, которая обратилась в скорую. Девочку в тяжёлом состоянии госпитализировали.  

По факту произошедшего проводится проверка. Для установления содержимого бутылки назначена экспертиза.  

Весной 2018 года в Шарковщинском районе 1,5-годовалая девочка отравилась кислотой.  

Ребёнка доставили в реанимацию – подробности здесь.  

# Отравления # происшествия

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