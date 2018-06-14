В Минске будут судить школьника. Он устроил поджоги в двух многоэтажках

Новости Беларуси. В Минске завершено расследование уголовного дела в отношении школьника. 15-летний старшеклассник обвиняется в совершении поджогов.

По сведениям УСК по Минску, днём 5 февраля 2018 года несовершеннолетний поджёг картонные коробки в подсобном помещении на лестничной площадке десятого этажа дома по улице Неманской.

Огнём были повреждены и уничтожены входные двери, звонки и коврики трёх квартир, а также имущество ЖСПК. Своими действиями подозреваемый нанёс ущерб на сумму более 6,4 тысяч рублей.

3 мая подросток поджёг дверь с полимерной обшивкой на девятом этаже дома по улице Каменногорской. Ущерб составил тысячу рублей.

В обоих случаях на помощь жильцам выезжали сотрудники МЧС. В инцидентах никто не пострадал.

Второе правонарушение попало на камеры видеонаблюдения. Через несколько часов личность подозреваемого была установлена и злоумышленника задержали. Правонарушителем оказался девятиклассник.

В ходе расследования стало известно, что в дни поджогов подросток прогуливал уроки. Несовершеннолетний выбирал квартиры с дверями из горючих материалов в домах своего микрорайона. После совершения правонарушения подозреваемый находился на улице и наблюдал за работой спасателей.

Ранее задержанный к уголовной и административной ответственности не привлекался, на профилактических учётах не состоял. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что подросток мог осознавать свои действия и руководить ими.

Старшекласснику предъявлено обвинение по ч. 1, ч. 2 ст. 339 и ч. 2 ст. 218 УК РБ. Подросток содержится под стражей. Ущерб возмещён частично. Уголовное дело передано в суд.

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