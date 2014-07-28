16-летний подросток едва не убил мать из-за разбитого планшета. Женщина обратилась в милицию

Новости Беларуси. Шокирующий случай произошел в Светлогорском районе. Июльским днем женщина принялась за уборку в собственном доме. Помочь она попросила 16-летнего сына.

А вместо помощи мама получила лишь ответ в матерной форме, мол, ему на все наплевать.

Сын, как ни в чем не бывало, продолжил сидеть в кресле, держа в руках планшет.

Женщина выхватила из его рук планшет и швырнула на кресло. Удар был настолько сильным, что гаджет разбился.

Сын будто голову потерял: с кулаками он набросился на мать.

Ольга Русакова, старший следователь Светлогорского РОСК («Комсомольской правде»):

Подросток набросился на мать с кулаками, а потом выскочил из дома. Вскоре вернулся и снова стал бить женщину. Она закрылась в туалете и просидела там какое-то время. Казалось, все упокоилось. Но когда вышла из туалета, сын с кухонным ножом и ремнем в руках повалил женщину на пол и замахнулся ножом, целясь в живот. Женщина успела рукой схватить лезвие и порезалась, потекла кровь. Тогда мальчик принялся избивать лежащую мать пряжкой ремня. После этого ушел в другую комнату, сел в кресло и включил телевизор. Женщина тем временем позвонила мужу и в «скорую».

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».

Напомним, месяц назад в Пинске огласили приговор по громкому делу об убийстве. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 52-летний мужчина лишил жизни собственную мать. В тот день на предприятии, где работал обвиняемый выплатили зарплату. Решив отметить столь значимое в своей жизни событие, мужчина зашел в магазин. Дома его ждала престарелая мать. Заметив нетрезвое состояние сына, она в очередной раз высказала свои претензии. Право на употребление спиртного, сын решил в прямом смысле отстаивать кулаками – нанес женщине несколько ударов. Стресс от ссоры пошел снимать алкоголем. Подробности трагедии вы узнаете из видео.