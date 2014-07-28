Гонки по Гродненской и Брестской областям. Пьяного дальнобойщика остановили выстрелами

Новости Беларуси. Только выстрелы по колесам большегрузной иномарки смогли заставить горе-водителя остановиться.



Вечером в воскресенье, 27 июля, вблизи деревни Чемеры Слонимского района сотрудники Госавтоинспекции дали команду остановиться водителю автомашины «Сканиа».

Пресс-служба УВД Гродненского облисполкома:

Началось преследование. Поскольку чуть ранее, до требования правоохранителей об остановке транспортного средства, водитель иномарки-лафеты повредил два автомобиля, сотрудники ГАИ вновь подавали неоднократные и очевидные сигналы об остановке, использовали громкоговорящие устройства и проблесковые маячки… Но иномарка упорно продолжала свой рискованный путь… Возникло предположение, что за её рулём находится пьяный (впоследствии оно подтвердилось).

После предупредительных выстрелов сотрудники ГАИ стали стрелять по колесам большегрузной иномарки.

И уже в Брестской области, на 183-м километре автотрассы Брест-Минск, водитель остановился.

В крови мужчины обнаружено 1,94 промилле алкоголя.

К несчастью, горе-водители нередко провоцируют на дорогах Беларуси аварийные ситуации. Напомним, минувшей весной во время погони со стрельбой в Минске чудом никто не пострадал. Табельное оружие пришлось применить сотрудникам ГАИ, чтобы остановить водителя, находящегося под действием наркотиков. Преследование нарушителя длилось 20 минут. Пули пробили одно переднее и одно заднее колесо. Но даже после этого водитель пытался скрыться. Подробности вы узнаете из видео.