В Гомеле 32-летняя женщина бросилась с моста на глазах у отдыхающих

Новости Беларуси. Женщина забралась на высшую точку металлической фермы пешеходного моста (30-35 м над уровнем воды). Около десяти минут она находилась там, после чего спрыгнула в воду.

Пресс-служба МЧС:

В момент прыжка под мостом уже находилась лодка с работниками станции «Центральная» Гомельского ОСВОДа. Спасатели подплыли на лодке к месту, куда прыгнула девушка, и извлекли ее из воды, после чего пострадавшая была передана работникам скорой медицинской помощи.

Женщина с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма» доставлена в больницу.

Что побудило ее пойти на такой отчаянный шаг, еще предстоит установить.

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