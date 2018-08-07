15 тысяч случаев нарушений при подключении к информации, собственником которой является БелТА. Подробности уголовного дела

Новости Беларуси. Следственный комитет по материалам проверки МВД возбудил уголовное дело о несанкционированном доступе к информации Белорусского телеграфного агентства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о несанкционированном доступе к информации БелТА
Речь идет о 15 тысячах случаев нарушений при подключении к информации, собственником которого является БелТА. По материалам проверки МВД незаконный доступ осуществлялся на протяжении двух лет. В результате совершенного преступления агентству причинен существенный вред. Речь о неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также о подрыве деловой репутации предприятия.
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Поводом к возбуждению уголовного дела явилось сообщение Республиканского унитарного предприятия «Белорусское телеграфное агентство» о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятиям одному из своих заказчиков. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица Издательского дома «Белорусская наука», закрытого акционерного общества «БелаПАН», общества с ограниченной ответственностью «ТутБай Медиа». Сегодня по подозрению совершения преступления Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова.
Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Ведется допрос задержанных.