15 тысяч случаев нарушений при подключении к информации, собственником которой является БелТА. Подробности уголовного дела

Новости Беларуси. Следственный комитет по материалам проверки МВД возбудил уголовное дело о несанкционированном доступе к информации Белорусского телеграфного агентства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о несанкционированном доступе к информации БелТА

Речь идет о 15 тысячах случаев нарушений при подключении к информации, собственником которого является БелТА. По материалам проверки МВД незаконный доступ осуществлялся на протяжении двух лет. В результате совершенного преступления агентству причинен существенный вред. Речь о неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также о подрыве деловой репутации предприятия.