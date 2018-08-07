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15 тысяч случаев нарушений при подключении к информации, собственником которой является БелТА. Подробности уголовного дела

07 августа 2018 11:31
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Новости Беларуси. Следственный комитет по материалам проверки МВД возбудил уголовное дело о несанкционированном доступе к информации Белорусского телеграфного агентства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о несанкционированном доступе к информации БелТА

Речь идет о 15 тысячах случаев нарушений при подключении к информации, собственником которого является БелТА. По материалам проверки МВД незаконный доступ осуществлялся на протяжении двух лет. В результате совершенного преступления агентству причинен существенный вред. Речь о неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также о подрыве деловой репутации предприятия.

15 тысяч случаев нарушений при подключении к информации, собственником которой является БелТА. Подробности уголовного дела-1

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Поводом к возбуждению уголовного дела явилось сообщение Республиканского унитарного предприятия «Белорусское телеграфное агентство» о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятиям одному из своих заказчиков. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица Издательского дома «Белорусская наука», закрытого акционерного общества «БелаПАН», общества с ограниченной ответственностью «ТутБай Медиа». Сегодня по подозрению совершения преступления Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова.

Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Ведется допрос задержанных.

# Интернет # происшествия # Сергей Кабакович # Фотофакт

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