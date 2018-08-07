Прямой эфир

Следственный комитет возбудил уголовное дело о несанкционированном доступе к информации БелТА

07 августа 2018 08:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Следственный комитет по материалам проверки МВД возбудил уголовное дело о несанкционированном доступе к информации Белорусского телеграфного агентства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о несанкционированном доступе к информации БелТА -1

Речь идет о 15-ти тысячах случаев нарушений при подключении к информации, собственником которого является БЕЛТА. В результате совершенного преступления агентству причинен существенный вред. Речь о неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о несанкционированном доступе к информации БелТА -4

К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа». 7 августа по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова. Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

# Интернет # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Столбцовском районе на женщину наехали Nissan и Renault. Пешеход погибла
07 августа 2018 08:21

В Столбцовском районе на женщину наехали Nissan и Renault. Пешеход погибла

11-летнюю девочку и мужчину унесло течением в Речицком районе. Их поиски ведут спасатели
07 августа 2018 08:16

11-летнюю девочку и мужчину унесло течением в Речицком районе. Их поиски ведут спасатели

В Белыничском районе Renault врезался в трактор. Один человек погиб
07 августа 2018 07:48

В Белыничском районе Renault врезался в трактор. Один человек погиб