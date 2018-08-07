Следственный комитет возбудил уголовное дело о несанкционированном доступе к информации БелТА

Новости Беларуси. Следственный комитет по материалам проверки МВД возбудил уголовное дело о несанкционированном доступе к информации Белорусского телеграфного агентства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о 15-ти тысячах случаев нарушений при подключении к информации, собственником которого является БЕЛТА. В результате совершенного преступления агентству причинен существенный вред. Речь о неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия.