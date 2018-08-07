Почти 29 кг наркотика изъято у гражданина РФ на белорусско-польской границе

Новости Беларуси. Ночью 7 августа в пункте пропуска «Домачево» пограничники заинтересовались микроавтобусом, на котором гражданин РФ следовал из Польши в Беларусь.

Как сообщает Госпогранкомитет, было решено провести углубленный досмотр с привлечением служебной собаки. В автомобиле под декоративными панелями багажного отделения было найдено 15 целлофановых свёртков различных форм и размеров.

Внутри свёртков находилось тёмно-зелёное вещество общей массой 28,7 кг. Предполагается, что это марихуана. Водитель машины сказал, что не знал о криминальном багаже. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Наркотик изъят для проведения экспертизы, микроавтобус задержан до решения суда.

Летом 2018 года в Беларуси был пресечён крупный канал поставки наркотиков.