Трое белорусов погибли, ещё один пропал без вести в результате палестино-израильского конфликта

Мы продолжаем следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Среди многочисленных жертв палестино-израильского конфликта есть и выходцы из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трое наших сограждан погибли, один пропал без вести. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Израиле. Евгений Воробьев отметил, что дипломаты продолжают обеспечивать интересы белорусских граждан как на территории Израиля, так и в секторе Газа.

Евгений Воробьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Израиле:

В контексте сектора Газа мы находимся в плотном взаимодействии с нашими российскими коллегами, посольством Беларуси в Египте, всеми иными заинтересованными в организации вывоза белорусских семей из Газа. Уточняются списки, решаются иные технические проблемы. За последние дни по телефону экстренной связи к нам обратилось более 500 человек.