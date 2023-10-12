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Трое белорусов погибли, ещё один пропал без вести в результате палестино-израильского конфликта

12 октября 2023 18:30
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Мы продолжаем следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Среди многочисленных жертв палестино-израильского конфликта есть и выходцы из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трое белорусов погибли, ещё один пропал без вести в результате палестино-израильского конфликта-1

Трое наших сограждан погибли, один пропал без вести. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Израиле. Евгений Воробьев отметил, что дипломаты продолжают обеспечивать интересы белорусских граждан как на территории Израиля, так и в секторе Газа.

Трое белорусов погибли, ещё один пропал без вести в результате палестино-израильского конфликта-4

Евгений Воробьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Израиле:
В контексте сектора Газа мы находимся в плотном взаимодействии с нашими российскими коллегами, посольством Беларуси в Египте, всеми иными заинтересованными в организации вывоза белорусских семей из Газа. Уточняются списки, решаются иные технические проблемы. За последние дни по телефону экстренной связи к нам обратилось более 500 человек.

Трое белорусов погибли, ещё один пропал без вести в результате палестино-израильского конфликта-7

Всего же количество погибших в результате палестино-израильского конфликта приближается к 3 тысячам человек. Пострадавших более 9 тысяч. Обстрелы Израиля и сектора Газа не прекращаются шестой день.

# Международная политика # происшествия # Евгений Воробьев # Фотофакт

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