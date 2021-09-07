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12 человек в Беларуси отравились грибами в разгар сезона

07 сентября 2021 21:20
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Новости Беларуси. Сезон «тихой» охоты начался в Беларуси. В стране уже зафиксировали 12 случаев отравления грибами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 человек в Беларуси отравились грибами в разгар сезона-1

По неопытности можно превратиться из любителя тихой охоты в ее жертву или как минимум пострадавшего. В Брестской области уже семь случаев и восемь пострадавших. Один из них – ребенок семи лет. 

12 человек в Беларуси отравились грибами в разгар сезона-3

Лисичка ложная или настоящая? Как отличить съедобный гриб от несъедобного, читайте здесь.

В высокий грибной сезон полянки с грибами вырастают прямо на городских тротуарах вблизи городского рынка. 

12 человек в Беларуси отравились грибами в разгар сезона-5

– А это у вас маслята и еще что? 
– Польские, подосиновики, зеленки. 
– Там снимают нас. 
– А вы сколько лет уже собираете? 
– Я много. Я грибник хороший, я биолог сама. 
– А, все. Тогда я спокойна.

Белорусы могут проверить грибы на безопасность бесплатно. Рассказываем, как это сделать, здесь

# Отравления # Кристина Протосовицкая

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