12 человек в Беларуси отравились грибами в разгар сезона

Новости Беларуси. Сезон «тихой» охоты начался в Беларуси. В стране уже зафиксировали 12 случаев отравления грибами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сезон «тихой» охоты начался в Беларуси. В стране уже зафиксировали 12 случаев отравления грибами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По неопытности можно превратиться из любителя тихой охоты в ее жертву или как минимум пострадавшего. В Брестской области уже семь случаев и восемь пострадавших. Один из них – ребенок семи лет.
Лисичка ложная или настоящая? Как отличить съедобный гриб от несъедобного, читайте здесь.
В высокий грибной сезон полянки с грибами вырастают прямо на городских тротуарах вблизи городского рынка.
– А это у вас маслята и еще что?
– Польские, подосиновики, зеленки.
– Там снимают нас.
– А вы сколько лет уже собираете?
– Я много. Я грибник хороший, я биолог сама.
– А, все. Тогда я спокойна.
Белорусы могут проверить грибы на безопасность бесплатно. Рассказываем, как это сделать, здесь.