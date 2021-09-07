12 человек в Беларуси отравились грибами в разгар сезона

Новости Беларуси. Сезон «тихой» охоты начался в Беларуси. В стране уже зафиксировали 12 случаев отравления грибами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По неопытности можно превратиться из любителя тихой охоты в ее жертву или как минимум пострадавшего. В Брестской области уже семь случаев и восемь пострадавших. Один из них – ребенок семи лет.

– А это у вас маслята и еще что?

– Польские, подосиновики, зеленки.

– Там снимают нас.

– А вы сколько лет уже собираете?

– Я много. Я грибник хороший, я биолог сама.

– А, все. Тогда я спокойна.