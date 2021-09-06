За выходные в Минской области семь человек пострадали в результате аварий

Новости Беларуси. За выходные, 4-5 сентября, в Минской области произошло пять ДТП, где семь человек были травмированы, в том числе несовершеннолетний пассажир, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В субботу, 4 сентября, в Червенском районе на 94-м километре автодороги Логойск – Смолевичи – Марьина Горка 40-летний мужчина, управляя мотоциклом Honda, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Водитель с травмами госпитализирован.

А в воскресенье, 5 сентября, в Ждановичах 22-летний местный житель за рулем Mercedes выезжал со двора и не уступил дорогу мотоциклу Suzuki. В результате столкновения 23-летний водитель двухколесного транспорта и 23-летняя пассажир с травмами были доставлены в больницу.