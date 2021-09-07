Лисичка ложная или настоящая? Как отличить съедобный гриб от несъедобного

Новости Беларуси. Для потомственного грибника Татьяны Исаевой под силу различить до полутысячи видов здешних обитателей. Мастер-класс по съедобным и несъедобным – опытными образцами обзавелись за час лесной прогулки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Исаева, хозяйка агроусадьбы:

И здесь его можно смело почистить. Вот взять и посмотреть, что он абсолютно чистый, видите? Абсолютно чистый.

Лисички, маслята, польские и, конечно, короли поляны – белые. В беловежском лесу раздолье грибов: сезон здесь удается каждый год – этакий белорусский кладезь даров.

Татьяна Исаева:

Вот лисичка ложная. Мне попалась такая небольшая для показа. Видите, какая ярко-оранжевая ножка и ярко выраженная пластинка? Вот лисичка настоящая. Видите, какая разница? Не знаешь, сомневаешься – оставляй гриб, пусть он растет. Даже не стоит его рвать. 12 человек отравились грибами в разгар грибного сезона в Беларуси. Подробнее здесь.

Для новичков в грибном деле Татьяна на основе своей агроусадьбы открыла школу грибника и с удовольствием обучает целые семьи ориентироваться в «тихой» охоте.