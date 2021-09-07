Лисичка ложная или настоящая? Как отличить съедобный гриб от несъедобного
Новости Беларуси. Для потомственного грибника Татьяны Исаевой под силу различить до полутысячи видов здешних обитателей. Мастер-класс по съедобным и несъедобным – опытными образцами обзавелись за час лесной прогулки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Татьяна Исаева, хозяйка агроусадьбы:
И здесь его можно смело почистить. Вот взять и посмотреть, что он абсолютно чистый, видите? Абсолютно чистый.
Лисички, маслята, польские и, конечно, короли поляны – белые. В беловежском лесу раздолье грибов: сезон здесь удается каждый год – этакий белорусский кладезь даров.
Татьяна Исаева:
Вот лисичка ложная. Мне попалась такая небольшая для показа. Видите, какая ярко-оранжевая ножка и ярко выраженная пластинка? Вот лисичка настоящая. Видите, какая разница? Не знаешь, сомневаешься – оставляй гриб, пусть он растет. Даже не стоит его рвать.
12 человек отравились грибами в разгар грибного сезона в Беларуси. Подробнее здесь.
Для новичков в грибном деле Татьяна на основе своей агроусадьбы открыла школу грибника и с удовольствием обучает целые семьи ориентироваться в «тихой» охоте.
Татьяна Исаева:
Были из Германии, из Израиля, из Америки. Удивлялись красоте и богатству нашего грибного мира, потому что он действительно уникальный. Огромное количество краснокнижных грибов, которые можно показать и сфотографировать в наших лесах.
Белорусы могут проверить грибы на безопасность бесплатно. Рассказываем, как это сделать, здесь.