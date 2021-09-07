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Лисичка ложная или настоящая? Как отличить съедобный гриб от несъедобного

07 сентября 2021 21:22
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Новости Беларуси. Для потомственного грибника Татьяны Исаевой под силу различить до полутысячи видов здешних обитателей. Мастер-класс по съедобным и несъедобным – опытными образцами обзавелись за час лесной прогулки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лисичка ложная или настоящая? Как отличить съедобный гриб от несъедобного-1

Татьяна Исаева, хозяйка агроусадьбы: 
И здесь его можно смело почистить. Вот взять и посмотреть, что он абсолютно чистый, видите? Абсолютно чистый.

Лисичка ложная или настоящая? Как отличить съедобный гриб от несъедобного-3

Лисички, маслята, польские и, конечно, короли поляны – белые. В беловежском лесу раздолье грибов: сезон здесь удается каждый год – этакий белорусский кладезь даров.

Лисичка ложная или настоящая? Как отличить съедобный гриб от несъедобного-5

Татьяна Исаева: 
Вот лисичка ложная. Мне попалась такая небольшая для показа. Видите, какая ярко-оранжевая ножка и ярко выраженная пластинка? Вот лисичка настоящая. Видите, какая разница? Не знаешь, сомневаешься – оставляй гриб, пусть он растет. Даже не стоит его рвать.

12 человек отравились грибами в разгар грибного сезона в Беларуси. Подробнее здесь.

Лисичка ложная или настоящая? Как отличить съедобный гриб от несъедобного-7

Для новичков в грибном деле Татьяна на основе своей агроусадьбы открыла школу грибника и с удовольствием обучает целые семьи ориентироваться в «тихой» охоте.

Лисичка ложная или настоящая? Как отличить съедобный гриб от несъедобного-9

Татьяна Исаева: 
Были из Германии, из Израиля, из Америки. Удивлялись красоте и богатству нашего грибного мира, потому что он действительно уникальный. Огромное количество краснокнижных грибов, которые можно показать и сфотографировать в наших лесах.

Белорусы могут проверить грибы на безопасность бесплатно. Рассказываем, как это сделать, здесь

# Грибы # общество # Татьяна Исаева # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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