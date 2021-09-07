Белорусы могут проверить грибы на безопасность бесплатно. Рассказываем, как это сделать

Новости Беларуси. Сезон «тихой» охоты начался в Беларуси. В стране уже зафиксировали 12 случаев отравления грибами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 человек отравились грибами в разгар грибного сезона в Беларуси. Подробнее здесь. Прямиком из леса на продажу привозят свой урожай грибники. Правда, выявить квалификацию таких торговцев, как и убедиться в безопасности, вряд ли удастся.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Мы приобрели где-то полкило маслят, чтобы проверить их на токсикологию и радиологию. Чтобы убедиться, что вот так, проходя мимо, можно купить по-настоящему здоровый гриб. Лисичка ложная или настоящая? Как отличить съедобный гриб от несъедобного, читайте здесь.

Оценить безопасность урожая – для этого грибы сдают в лабораторию. Чаще всего на исследования привозят сами лесхозы. Но может и каждый желающий – это бесплатно. В первую очередь проверяют на радиоактивность.

Александра Шкредова, врач-лаборант Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Предварительно взвешенную подготовленную пробу в сосуде Маринелли мы ставим в свинцовый домик, который внутри себя имеет блок детектирования. В данном случае на гамма-фон, который является по своей сути цезием 137-м, который мы на данный момент и собираемся замерять.

Исследование занимает до часа. Но, по словам врача-лаборанта, потенциально опасные грибы «просигнализируют» практически сразу.

Александра Шкредова:

В этом году у нас было порядка 30 проб грибов, основная масса из которых была привезена лесничествами. В случае сомнения, в случае, если грибы привезены из сторонних районов и есть опасения, всегда можно принести сюда. И для населения это делается бесплатно.