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Белорусы могут проверить грибы на безопасность бесплатно. Рассказываем, как это сделать

07 сентября 2021 21:24
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Новости Беларуси. Сезон «тихой» охоты начался в Беларуси. В стране уже зафиксировали 12 случаев отравления грибами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 человек отравились грибами в разгар грибного сезона в Беларуси. Подробнее здесь.

Прямиком из леса на продажу привозят свой урожай грибники. Правда, выявить квалификацию таких торговцев, как и убедиться в безопасности, вряд ли удастся.

Белорусы могут проверить грибы на безопасность бесплатно. Рассказываем, как это сделать-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент: 
Мы приобрели где-то полкило маслят, чтобы проверить их на токсикологию и радиологию. Чтобы убедиться, что вот так, проходя мимо, можно купить по-настоящему здоровый гриб.

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Белорусы могут проверить грибы на безопасность бесплатно. Рассказываем, как это сделать-3

Оценить безопасность урожая – для этого грибы сдают в лабораторию. Чаще всего на исследования привозят сами лесхозы. Но может и каждый желающий – это бесплатно. В первую очередь проверяют на радиоактивность.

Белорусы могут проверить грибы на безопасность бесплатно. Рассказываем, как это сделать-5

Александра Шкредова, врач-лаборант Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: 
Предварительно взвешенную подготовленную пробу в сосуде Маринелли мы ставим в свинцовый домик, который внутри себя имеет блок детектирования. В данном случае на гамма-фон, который является по своей сути цезием 137-м, который мы на данный момент и собираемся замерять.

Белорусы могут проверить грибы на безопасность бесплатно. Рассказываем, как это сделать-7

Исследование занимает до часа. Но, по словам врача-лаборанта, потенциально опасные грибы «просигнализируют» практически сразу.

Белорусы могут проверить грибы на безопасность бесплатно. Рассказываем, как это сделать-9

Александра Шкредова: 
В этом году у нас было порядка 30 проб грибов, основная масса из которых была привезена лесничествами. В случае сомнения, в случае, если грибы привезены из сторонних районов и есть опасения, всегда можно принести сюда. И для населения это делается бесплатно.

Белорусы могут проверить грибы на безопасность бесплатно. Рассказываем, как это сделать-11

В наших маслятах опасных веществ не выявлено. Впрочем, в грибном деле бдительность не помешает. Лучше один раз подумать, чем потом семь раз пожалеть из-за печальных последствий.

# Еда # общество # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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