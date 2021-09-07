Прямой эфир

Балансировал над пропастью. Volvo съехал с дороги и застрял в яме под Слуцком

07 сентября 2021 15:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вблизи деревни Квасыничи Слуцкого района водитель Volvo не справился с управлением, из-за чего автомобиль выехал на ремонтируемый участок дороги и съехал в ров возводимого подземного перехода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Балансировал над пропастью. Volvo съехал с дороги и застрял в яме под Слуцком-1

Людей, застрявших в автомобиле, эвакуировали с помощью трехколенной лестницы. Пострадавшие были в сознании, но самостоятельно передвигаться не могли.

Балансировал над пропастью. Volvo съехал с дороги и застрял в яме под Слуцком-4

Водитель и пассажир доставлены в больницу.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Смертельная авария возле Червеня. На могилёвской трассе Chrysler въехал в попутный трактор
07 сентября 2021 13:41

Смертельная авария возле Червеня. На могилёвской трассе Chrysler въехал в попутный трактор

За выходные в Минской области семь человек пострадали в результате аварий
06 сентября 2021 14:09

За выходные в Минской области семь человек пострадали в результате аварий

В Минске фонарный столб упал на маршрутку
06 сентября 2021 14:08

В Минске фонарный столб упал на маршрутку