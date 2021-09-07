Балансировал над пропастью. Volvo съехал с дороги и застрял в яме под Слуцком

Новости Беларуси. Вблизи деревни Квасыничи Слуцкого района водитель Volvo не справился с управлением, из-за чего автомобиль выехал на ремонтируемый участок дороги и съехал в ров возводимого подземного перехода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.