Два грузовика столкнулись в Слуцком районе: сотрудники МЧС спасли водителя

Новости Беларуси. Два грузовика столкнулись около деревни Гацук Слуцкого района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первый грузовик передней частью врезался в будку другого, из-за чего один из водителей был заблокирован в кабине. С помощью специального инструмента сотрудники МЧС спасли мужчину и передали его медикам.