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Два грузовика столкнулись в Слуцком районе: сотрудники МЧС спасли водителя

07 февраля 2019 19:12
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Новости Беларуси. Два грузовика столкнулись около деревни Гацук Слуцкого района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Два грузовика столкнулись в Слуцком районе: сотрудники МЧС спасли водителя-1

Первый грузовик передней частью врезался в будку другого, из-за чего один из водителей был заблокирован в кабине. С помощью специального инструмента сотрудники МЧС спасли мужчину и передали его медикам.

Два грузовика столкнулись в Слуцком районе: сотрудники МЧС спасли водителя-4

С травмами различной степени тяжести его госпитализировали в районную больницу. Его пассажир, а также водитель другого авто существенно не пострадали.

Два грузовика столкнулись в Слуцком районе: сотрудники МЧС спасли водителя-7

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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