В Минске из-за пожара в здании по проспекту Машерова были эвакуированы 500 человек

Как сообщает Минское ГУМЧС, прибывшие к месту вызова спасатели не наблюдали никаких признаков пожара. Выяснилось, что при помощи огнетушителя с огнём справились работники добровольной пожарной дружины организации.

Новости Беларуси. Утром 18 января произошло загорание по проспекту Машерова в Минске.

Также после поступления сигнала о пожаре сработали системы водяного тушения и дымоудаления. Из здания были эвакуированы полтысячи человек. Никто не пострадал.

Установлено, что инцидент случился по причине загорания изоляции электропроводов и пластмассовых элементов вентиляторного доводчика (фанкойла) в архиве на седьмом этаже сооружения.