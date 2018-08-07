11-летнюю девочку и мужчину унесло течением в Речицком районе. Их поиски ведут спасатели

Новости Беларуси. Девочку и мужчину унесло течением в Речицком районе.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую областную организацию ОСВОД, происшествие случилось вечером шестого августа. Мужчина, женщина и две 11-летние девочки пошли на Березину.

По предварительной информации, люди шли по отмели, после чего попали в течение. Женщина и одна из девочек смогли выбраться, а мужчину и второго ребенка унесло течением. Их поиски ведут спасатели.

На минувшей неделе в Бресте утонул пятилетний мальчик.