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В Новогрудском районе при сжигании мусора пенсионерка упала в огонь. Женщину госпитализировали

07 августа 2018 07:19
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Новости Беларуси. Днём 3 августа жительница деревни Антоновщина сжигала мусор на своём приусадебном участке и упала в огонь.  

По сведениям Гродненского ОУМЧС, когда 80-летняя пенсионерка сжигала мусор, пламя перекинулось на пожнивные остатки. Гражданка начала тушение, но в процессе потеряла сознание и упала в огонь.  

В Новогрудском районе при сжигании мусора пенсионерка упала в огонь. Женщину госпитализировали-1

Фото: Гродненское ОУМЧС  

Произошедшее заметила соседка, которая незамедлительно вызвала скорую помощь. Состояние пострадавшей тяжёлое, женщина доставлена в Новогрудскую больницу с ожогами 30% тела.  

В пятницу произошёл ещё один несчастный случай. В городском посёлке Острино 30-летний житель Щучинского района обкашивал участок газонокосилкой. Через некоторое время мужчина начал заправлять агрегат бензином и пролил топливо на штаны.  

В Новогрудском районе при сжигании мусора пенсионерка упала в огонь. Женщину госпитализировали-4

Фото: Гродненское ОУМЧС  

Затем гражданин закурил сигарету, в результате чего его одежда загорелась. Пострадавший прыгнул в бассейн с водой. В скорую обратилась соседка мужчины.  

Медработники осмотрели пострадавшего, после чего госпитализировали его в реанимацию с ожогами 1-2-3 степени (20% тела). Состояние тяжелое.  

В Новогрудском районе при сжигании мусора пенсионерка упала в огонь. Женщину госпитализировали-7

Фото: Гродненское ОУМЧС  

Летом 2018 года под Витебском сильные ожоги получил 8-летний мальчик.  

При сжигании мусора в костёр попал баллон монтажной пены – здесь подробности.  

# Несчастный случай # происшествия

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