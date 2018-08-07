В Новогрудском районе при сжигании мусора пенсионерка упала в огонь. Женщину госпитализировали

По сведениям Гродненского ОУМЧС, когда 80-летняя пенсионерка сжигала мусор, пламя перекинулось на пожнивные остатки. Гражданка начала тушение, но в процессе потеряла сознание и упала в огонь.

Новости Беларуси. Днём 3 августа жительница деревни Антоновщина сжигала мусор на своём приусадебном участке и упала в огонь.

В пятницу произошёл ещё один несчастный случай. В городском посёлке Острино 30-летний житель Щучинского района обкашивал участок газонокосилкой. Через некоторое время мужчина начал заправлять агрегат бензином и пролил топливо на штаны.

Произошедшее заметила соседка, которая незамедлительно вызвала скорую помощь. Состояние пострадавшей тяжёлое, женщина доставлена в Новогрудскую больницу с ожогами 30% тела.

Затем гражданин закурил сигарету, в результате чего его одежда загорелась. Пострадавший прыгнул в бассейн с водой. В скорую обратилась соседка мужчины.

Медработники осмотрели пострадавшего, после чего госпитализировали его в реанимацию с ожогами 1-2-3 степени (20% тела). Состояние тяжелое.