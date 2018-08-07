В Белыничском районе Renault врезался в трактор. Один человек погиб

Новости Беларуси. 6 августа в Белыничском районе произошло ДТП с участием иномарки и трактора.

Как сообщает МВД, около половины пятого вечера возле агрогородка Вишов Renault выехал на встречную полосу, где врезался в трактор «МТЗ». В результате столкновения автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В аварии погиб 25-летний витеблянин. 18-летнего могилёвчанина госпитализировали. Оба ехали в Renault.

Летом 2018 года возле деревни Околица столкнулись два автомобиля.