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В Белыничском районе Renault врезался в трактор. Один человек погиб

07 августа 2018 07:48
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Новости Беларуси. 6 августа в Белыничском районе произошло ДТП с участием иномарки и трактора.  

Как сообщает МВД, около половины пятого вечера возле агрогородка Вишов Renault выехал на встречную полосу, где врезался в трактор «МТЗ». В результате столкновения автомобиль съехал в кювет и перевернулся.  

В аварии погиб 25-летний витеблянин. 18-летнего могилёвчанина госпитализировали. Оба ехали в Renault.  

Летом 2018 года возле деревни Околица столкнулись два автомобиля.  

Погиб 72-летний водитель – подробности здесь.  

# Авария в Могилевской области # происшествия

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