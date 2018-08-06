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Браконьеров задержали с 4 тоннами рыбы в Копыльском районе

06 августа 2018 18:24
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Новости Беларуси. Рыбаки-браконьеры. В Копыльском районе задержали мужчин, которые ловили карпа сетями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Браконьеров задержали с 4 тоннами рыбы в Копыльском районе-1

Задержали их в собственном дворе, когда мужчины выгружали добытое. Как выяснилось, занимались этим систематически - в машине было обнаружено 12 мешков с рыбой, при осмотре дома - еще 14.

Браконьеров задержали с 4 тоннами рыбы в Копыльском районе-4

Всего вес незаконного улова почти 4 тонны, а длина сетей - более километра. Возбуждено уголовное дело. Автомобиль помещен на штраф-стоянку и может быть конфискован.

# Браконьерство в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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