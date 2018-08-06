Браконьеров задержали с 4 тоннами рыбы в Копыльском районе

Новости Беларуси. Рыбаки-браконьеры. В Копыльском районе задержали мужчин, которые ловили карпа сетями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Рыбаки-браконьеры. В Копыльском районе задержали мужчин, которые ловили карпа сетями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Задержали их в собственном дворе, когда мужчины выгружали добытое. Как выяснилось, занимались этим систематически - в машине было обнаружено 12 мешков с рыбой, при осмотре дома - еще 14.
Всего вес незаконного улова почти 4 тонны, а длина сетей - более километра. Возбуждено уголовное дело. Автомобиль помещен на штраф-стоянку и может быть конфискован.