Минск: из школы в Ленинском районе эвакуировали 834 ученика

Новости Беларуси. Из столичной школы в Ленинском районе из-за пожара эвакуировали почти 900 человек.

По информации МЧС, возгорание в электрощите произошло в 130 школе Минска, расположенной на улице

Я. Лучины.

Сработала пожарная сигнализация.

Из образовательного учреждения эвакуировали 834 ученика и 37 учителей. Никто не пострадал.

Электрощит расположен на первом этаже. Причина пожара устанавливается. Возгорание было устранено.