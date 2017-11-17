Минск: из школы в Ленинском районе эвакуировали 834 ученика

Новости Беларуси. Из столичной школы в Ленинском районе из-за пожара эвакуировали почти 900 человек.
По информации МЧС, возгорание в электрощите произошло в 130 школе Минска, расположенной на улице
Я. Лучины.
Сработала пожарная сигнализация.
Из образовательного учреждения эвакуировали 834 ученика и 37 учителей. Никто не пострадал.
Электрощит расположен на первом этаже. Причина пожара устанавливается. Возгорание было устранено.
Накануне из-за пожара в общежитии Витебска были эвакуированы 132 человека – здесь подробнее.