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Минск: из школы в Ленинском районе эвакуировали 834 ученика

17 ноября 2017 11:47
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Новости Беларуси. Из столичной школы в Ленинском районе из-за пожара эвакуировали почти 900 человек. 

По информации МЧС, возгорание в электрощите произошло в 130 школе Минска, расположенной на улице
Я. Лучины. 

Сработала пожарная сигнализация. 

Из образовательного учреждения эвакуировали 834 ученика и 37 учителей. Никто не пострадал. 

Электрощит расположен на первом этаже. Причина пожара устанавливается. Возгорание было устранено. 

Накануне из-за пожара в общежитии Витебска были эвакуированы 132 человека – здесь подробнее.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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