Жизнь не заканчивается 2017 годом: какие изменения ждут аграрный сектор Беларуси

Тогда диагноз «финансовая несостоятельность» был поставлен более чем 400 организациям. 323 из них попали под процедуру досудебного оздоровления, еще сотня – под антикризисное управление. Спустя всего погода убыточных предприятий стало в два раза меньше.

Юлия Бешанова, СТВ: В случае с убыточными сельскохозяйственными предприятиями главные задачи – вывести из минуса в плюс. В ситуации, когда речь идет об АПК, все средства хороши. Год назад Президент подписал указ о финансовом оздоровлении хозяйств, но из долговой ямы за это время удалось выбраться не всем.

В июле 2016 года глава государства подписал указ об их финансовом оздоровлении, но время показало – необходимы изменения. 10 ноября Александр Лукашенко потребовал внести четкие коррективы, возложив на разработчиков персональную ответственность.

Новости Беларуси. Как помочь убыточным хозяйствам и повысить эффективность работы всего аграрного сектора? Во Дворце Независимости подвели итоги уборочной и обсудили финансовое состояние сельхозпредприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Черенок руководит этим хозяйством без малого четверть века. 2008 для предприятия стал годом больших испытаний. К рентабельному производству присоединили два убыточных, плюс Светлогорскую сельхозхимию. А это долги всего района за удобрения начиная с 1997 года.

Прошло 9 лет, и холдинг взял новую высоту. Руководитель не скрывает: той самой рукой помощи стала господдержка. А 253 указ – соломинкой, которая позволила вести модернизацию производства быстрее.

Владимир Черенок, директор сельскохозяйственного предприятия «Михайловское-Агро»:

Сегодня финансовое состояние нашего хозяйства характеризую как стабильное. Полностью посеяли озимые зерновые, заготовили травянистых кормов 38 центнеров кормов на условную голову, идет зимовка, надои не менее 6300 литров молока. Абсолютно справляемся без какой-либо помощи, даже помогаем соседям.

Тем не менее, прописанный 253 указом рецепт на пользу пошел не всем.

80 предприятий так и остались на прежнем уровне, а еще 68 и вовсе ухудшили свой коэффициент платежеспособности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Повод нашего сегодняшнего совещания – изменения и дополнения в этот самый указ. Что было не учтено и без каких норм этот указ не может работать в соответствии с вашими пожеланиями и выходом сельхозорганизаций на прибыльную работу? Достаточно ли вносимых изменений для стабильной работы сельхозорганизаций?

Хочу еще раз напомнить о вашей ответственности за разработку подобных документов,

равно как и об ответственности специалистов. Частые изменения никогда не были на пользу тем, кто занимается особенно материальным производством, – реальному сектору экономики.

Одна из основных причин финансовой несостоятельности сельхозпредприятий –задолженность. Так называемый «клуб кредитов» готов перевести долги в акции нового, «чистого» предприятия.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Единая цель – коллектив остается, целевое использование данного предприятия остается. Оно получит нового хозяина в лице акционерного общества, и они примут решение, как дальше. Будут работать самостоятельно – самостоятельно. Новое образование возьмет в аренду какое-то эффективно работающее хозяйство – пожалуйста. Передать в аренду или в управление – то же. Выбор будет за новыми хозяевами и местными органами власти.

Одно из новшеств – решительные шаги по привлечению инвесторов. «Подтягивать» отстающих должно быть делом выгодным, для этого в документе предусмотрен целый список преференций. Во-первых, снижение арендной платы с 5 % до 2 % от балансовой стоимости. Есть возможность самостоятельно выбрать, как оценивать предприятие – по рыночной стоимости или чистым активам.

В целом изменения в указ Президент поддержал.

Документ станет руководством к действию, но «первая скрипка» – в руках местной власти. У руководителей широкие полномочия, но на них же и персональная ответственность за судьбу каждого предприятия. Резерв для финансовой стабильности – наращивание объемов производства. И здесь важно вовремя закончить уборочную. Но на календаре середина ноября, а в полях все еще «стоит» урожай.

Александр Лукашенко:

Упаси бог, если я вместо информации получу дезинформацию. Я имею в виду ту информацию, которую мне недавно представил Комитет госконтроля, по которой или министры не владеют обстановкой в сельском хозяйстве, или преднамеренно вместе с губернаторами фальсифицируют ход и итоги уборочной кампании. Меня интересует, что еще на сегодняшний день не убрано, в чем здесь проблемы, как идет подъем зяби. Минеральные удобрения и зимовка скота – здесь что у нас, на каком свете мы находимся. Жизнь не заканчивается 2017 годом, поэтому урожай будущего закладывается уже сегодня.

Уборочная – горячая тема для обсуждения. Подвели итоги работы по регионам, обсудили и виды на урожай 2018 года. Год был непростым. Тем не менее, для аграриев его уже можно назвать удачным.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы уверены, что достойно завершим текущий год с ростом не менее 103 %. Ну и обеспечим фундамент развития 2018 года. Нам, безусловно, необходимо увеличить объемы производства и молока, и мяса, продукции растениеводства.

Сейчас готовится большое совещание по сельскому хозяйству.

Разговор планируется обстоятельный: подвести итоги, наметить перспективы, обсудить проблемы. Среди поручений Президента – поблагодарить всех аграриев за их нелегкий труд во время уборки урожая. Никто не должен был обделен вниманием за свой вклад в продовольственную безопасность страны.