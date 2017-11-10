Прямой эфир

Андрей Кобяков: Беларусь может стать для Румынии плацдармом для входа на рынок ЕАЭС

10 ноября 2017 10:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь может стать для Румынии площадкой для входа на рынок ЕАЭС. Об этом 10 ноября заявил премьер-министр Андрей Кобяков на встрече с министром иностранных дел Румынии Теодором Мелешкану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор охватил широкий круг тем – от создания у нас совместных производств автокомпонентов, мебели и одежды до реализации проектов в IT-сфере и медицине. Обе стороны выразили уверенность, что нынешний визит главы МИД Румынии в Беларусь станет отправной точкой для вывода диалога между странами на новый уровень.

# Беларусь-Румыния

Другие новости рубрики

Все новости
Министры иностранных дел Беларуси и Румынии обсудили перспективы взаимного сотрудничества
10 ноября 2017 07:03

Министры иностранных дел Беларуси и Румынии обсудили перспективы взаимного сотрудничества

КГК Беларуси и коллеги из Словакии будут отслеживать сотрудничество предприятий двух государств
09 ноября 2017 13:25

КГК Беларуси и коллеги из Словакии будут отслеживать сотрудничество предприятий двух государств

Теодор Мелешкану примет участие в мероприятии, посвященном 25-летию дипломатических отношений Беларуси и Румынии
09 ноября 2017 06:46

Теодор Мелешкану примет участие в мероприятии, посвященном 25-летию дипломатических отношений Беларуси и Румынии