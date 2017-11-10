Министры иностранных дел Беларуси и Румынии обсудили перспективы взаимного сотрудничества

Новости Беларуси. Страны Европейского союза видят в Беларуси открытого и надежного партнера. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил по итогам встречи с румынским коллегой Теодором Мелешкану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, отношения с Румынией характеризуются исключительно положительной динамикой, что особенно важно в контексте новых политических реалий.