Министры иностранных дел Беларуси и Румынии обсудили перспективы взаимного сотрудничества
Новости Беларуси. Страны Европейского союза видят в Беларуси открытого и надежного партнера. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил по итогам встречи с румынским коллегой Теодором Мелешкану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову, отношения с Румынией характеризуются исключительно положительной динамикой, что особенно важно в контексте новых политических реалий.
Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Схожесть структур наших экономик следует рассматривать как прочную основу для реализации взаимовыгодных и взаимодополняющих проектов на территории Европейского союза и Евразийского экономического союза прежде всего за счет экономической кооперации.
Теодор Мелешкану, министр иностранных дел Румынии:
Мой визит в Минск – это следствие того, что за последние три года в наших связях произошли существенные изменения на фоне позитивных изменений между Евросоюзом и Беларусью. У ЕС есть целый набор инструментов по поддержке участников Восточного партнерства. Румыния поддерживает выработку приоритетов партнерства с Беларусью и готова содействовать их претворению в жизнь.
Кроме этого министры иностранных дел затронули тему сотрудничества в энергетической области, торговле, инвестициях и образовании. Напомню, глава ведомства Румынии прибыл с официальным визитом в Минск. В этом году страны отмечают 25-летие дипломатических отношений.