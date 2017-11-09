КГК Беларуси и коллеги из Словакии будут отслеживать сотрудничество предприятий двух государств

Новости Беларуси. Контрольные ведомства Беларуси и Словакии будут отслеживать сотрудничество предприятий двух государств. Речь идет о выполнении субъектами договоренностей, достигнутых на переговорах глав правительств наших стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 9 ноября рассказал председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов.

В эти дни делегация высшего контрольного управления Словакии с визитом в Минске. Коллеги обсуждают возможные направления совместной работы и делятся опытом.