Трамп утвердил указом сделку о переходе TikTok под контроль США

25 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ, утверждающий сделку по переходу контроля над TikTok к американским компаниям. Об этом пишет ТАСС.

Новая структура будет находиться в США. У китайской компании ByteDance сохранится менее 20 % акций, а остальные будут распределены между неназванными инвесторами. Руководство социальной сетью возьмет под свой контроль новый совет руководителей, отвечающий требованиям защиты данных и национальной безопасности.

Трамп сообщил, что обсуждал сделку с председателем КНР Си Цзиньпином и добился его одобрения. Он подчеркнул, что TikTok по-прежнему будет доступен, а ключевую роль в его управлении будет играть американская корпорация Oracle. Вице-президент компании Джей Д. Вэнс заявил, что новая компания будет стоить около 14 миллиардов долларов, а данные пользователей будут под надежной защитой.

Ранее, в 2024 году, в США был принят закон, согласно которому ByteDance должна была либо продать TikTok, либо закрыть его. После вступления в должность в январе 2025 года Трамп отсрочил запрет платформы и несколько раз продлевал эту отсрочку, последний раз 16 сентября – до 16 декабря. В то же время он объявил о предварительных договоренностях с китайской стороной и заинтересованности крупных компаний в покупке TikTok.

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