Жизнь и экономика во время пандемии и международное сотрудничество. Какие темы обсуждали на саммите ЕАЭС

Новости Беларуси. Жизнь во время пандемии, экономический сценарий после вируса, план развития ЕАЭС на ближайшие пять лет и международное сотрудничество. 19 мая повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета продиктована временем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже второй раз встреча глав стран «экономической пятерки» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире проходит в формате видеоконференции.

Не так давно по видеосвязи обсуждались актуальные вопросы противодействия коронавирусной инфекции. Тогда итогом заседания стало совместное заявление. Тема по-прежнему не теряет актуальность. За такую активную позицию Владимир Путин лично поблагодарил белорусского лидера. И это не единственное отступление от привычного протокола: по предложению Александра Лукашенко заседания в узком и расширенном составах совместили и провели в формате большого разговора.

Президент Беларуси подчеркнул, что длительные карантинные меры отчетливо показали: даже у сверхдержав нет запаса прочности, который позволил бы в условиях закрытых границ и неработающих предприятий долгое время удерживать от спада национальные экономики. А значит, важно действовать согласованно, усиливать экономическую интеграцию, создавать благоприятную среду для продвижения товаров и услуг на общем рынке. А еще принимать меры для повышения благосостояния людей.

На обсуждение президентов было вынесено 10 вопросов. Большинство из них согласованы. Но до сих пор не урегулирован, подчеркнул Александр Лукашенко, механизм формирования цен на энергетическом рынке. Стоимость транспортировки газа для Беларуси отличается, например, от российской практически в три раза. А доставка голубого топлива – это 70 % от его конечной стоимости. Конкурировать на равных предприятиям в таких условиях невозможно. К тому же, все договоренности прописаны в Союзном договоре. Мы просто настаиваем на их выполнении.

Кроме того, сегодня, 19 мая, президенты договорились провести дополнительные консультации с Кубой перед предоставлением ей статуса государства-наблюдателя при объединении.

Главный документ сегодняшнего саммита – Стратегия развития экономической интеграции до 2025 года.

По итогам переговоров лидеры «пятерки» в целом одобрили основные положения, но отложили подписание, чтобы более тщательно проработать формулировки «дорожной карты».

Следующую встречу, уже в очном режиме решено провести в Минске предстоящей осенью.