Президент Беларуси: восприятие текущей ситуации в большинстве стран начинает кардинально меняться

Новости Беларуси. Жизнь и экономика во время и после пандемии, план развития ЕАЭС до 2025 года и международное сотрудничество. 19 мая повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета продиктована временем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже второй раз заседание глав стран «экономической пятерки» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире проходит в формате видеоконференции. Не так давно по видеосвязи обсуждались актуальные вопросы противодействия коронавирусной инфекции. Тогда итогом заседания стало совместное заявление. Тема по-прежнему не теряет актуальность. За такую активную позицию Владимир Путин лично поблагодарил белорусского лидера. И это не единственное отступление от привычного протокола: по предложению Александра Лукашенко заседания в узком и расширенном составах совместили и провели в формате большого разговора.

Президент Беларуси подчеркнул, что длительные карантинные меры отчетливо показали: даже у сверхдержав нет запаса прочности, который позволил бы в условиях закрытых границ и неработающих предприятий долгое время удерживать от спада национальные экономики. А значит, важно действовать согласованно, усиливать экономическую интеграцию, создавать благоприятную среду для продвижения товаров и услуг на общем рынке.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня нужно обсудить меры экономического характера с учетом меняющейся обстановки. Текущая ситуация в мире и на постсоветском пространстве находится в постоянной динамике. Несмотря на это, уже очевидно, что ее восприятие в большинстве стран начинает кардинально меняться. Все чаще мы слышим самые негативные прогнозы экспертов для отдельных государств и даже континентов на ближайшую и отдаленную перспективу. Одной из наиболее особых проблем они называют вопрос обеспечения населения продовольствием. Поэтому сегодня нам крайне важно найти пути сохранения сельскохозяйственных и промышленных отраслей наших стран, одновременно приняв все меры по защите людей.

Надеемся, что Российская Федерация как локомотив нашего интеграционного объединения будет соотносить принимаемые меры по возобновлению экономического роста с нашими договоренностями в рамках союза по обеспечению свободного доступа товаров на рынки стран союза. Говоря о повестке заседания, хочу отметить, что ее главным вопросом является принятие Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Данный документ – это одновременно и план действий по углублению отношений, и своего рода поворотный пункт на пути восстановления и повышения темпов развития экономик наших стран. Его подготовка шла сложно. Но в целом нам удалось выйти на согласованные решения по всем направлениям углубления интеграции. Я хотел бы поблагодарить всех вас за конструктивный подход.