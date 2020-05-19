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Александр Лукашенко: Длительные карантины и самоизоляция населения отчетливо показали, что даже у сверхдержав нет запаса прочности

19 мая 2020 09:00
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Новости Беларуси. Текущая ситуация в мире и на постсоветском пространстве находится в постоянной динамике. Несмотря на это, очевидно, что её восприятие в большинстве стран начинает кардинально меняться, заявил Президент Беларуси 19 мая во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Длительные карантины и самоизоляция населения отчетливо показали, что даже у сверхдержав нет запаса прочности, позволяющего в условиях закрытых границ и неработающих предприятий сколь-нибудь значительное время удерживать от спада национальные экономики.

Глава государства отметил, что всё чаще звучат самые негативные прогнозы экспертов для отдельных государств и даже континентов на ближайшую и отдалённую перспективу. Одной из наиболее особых проблем они называют вопрос обеспечения населения продовольствием.

«Поэтому сегодня нам крайне важно найти пути сохранения сельскохозяйственных и промышленных отраслей наших стран, одновременно приняв все меры по защите людей», - заявил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надеемся, что Россия как локомотив нашего интеграционного объединения будет соотносить принимаемые меры по возобновлению экономического роста с нашими договоренностями в рамках союза по обеспечению свободного доступа товаров на рынки стран.

# Экономика # Александр Лукашенко

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