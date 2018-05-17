Евразийский онкологический союз планируют создать на постсоветском пространстве

Новости Беларуси. Распознать рак до того, как он заявит о себе первыми симптомами – эту задачу сейчас решают онкологи всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 мая в Минске собрались специалисты из 26 стран. На Евразийской конференции по скринингу онкозаболеваний они делятся опытом проведения ранней диагностики опухолей. Здесь важная роль у врачей общей практики. Именно они чаще всего встречаются с пациентами, которые и не подозревают, что их одолевает страшный недуг.

Дмитрий Пиневич, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Скрининг как государственная программа – он реализовывался в Соединенных штатах Америки и Европейском союзе раньше, чем у нас. Они стартовали раньше, чем мы. И поэтому нам, безусловно, крайне важен опыт наших коллег, с чем они пришли. И даже скажу вам: нам более важен отрицательный опыт. Потому что это достаточно экономически затратные вещи, о которых мы говорим.

Олег Суконко, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

На сегодня мы переориентируем онкологию. Видите, у нас она стоит на голове, а мы ее переворачиваем на ноги. Мы все деньги вкладываем в лечение больных 3-4 стадии, а 1-2 стадия – это что такое? Это маленькая операция. Как правило, лапроскопическая. И человек забыл про нас.

В Минске идет речь и о создании Евразийского онкологического союза. Планируется, что он объединит усилия всех врачей на территории бывших республик Советского Союза. Такой альянс поможет повысить квалификацию специалистов и вести контроль за болезнью, которая требует лечения без промедлений.