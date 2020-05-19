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Какие вопросы обсудят главы государств ЕАЭС на переговорах в режиме видеоконференции

19 мая 2020 06:17
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Новости Беларуси. 19 мая главы государств ЕАЭС проведут переговоры в формате онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие вопросы обсудят главы государств ЕАЭС на переговорах в режиме видеоконференции-1

В повестке дня Высшего Евразийского экономического совета основные векторы развития интеграции до 2025 года. Очевидно, не обойдут стороной лидеры и условия совместной работы в условиях пандемии, когда важно выработать общие механизмы восстановления экономики.

# ЕАЭС # Александр Лукашенко # Фотофакт

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