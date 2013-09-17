Жилую застройку в Минске будут уплотнять

Новости Беларуси. Реализация программы жилищного строительства в столице обсуждалась сегодня на встрече Президента Беларуси с мэром Минска Николаем Ладутько. По словам Александра Лукашенко, жилую застройку необходимо уплотнять. В первую очередь за счёт пустующих участков. В то же время, по мнению главы государства, в погоне за квадратными метрами нельзя забывать и о жителях города. Стройка должна вестись не в ущерб парковым зонам или местам отдыха.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Комиссия закончила работу и больше всего она уделила внимания, естественно, Минску. Поскольку в основном строительство здесь большое и недостатков, нужно сказать, не мало. Да и жалоб у людей хватает. Я конечно все понимаю, что людям не хочется и уплотнять территорию, людям хотелось бы жить не то в лесу, не то в парке. Все это понятно. Чтобы посвободнее... Но надо же понимать, что и другим людям надо строить жилье. И это не дорого. И если инфраструктуру куда-то тянуть - неизвестно куда, а куда, вопрос? Землю сельхозназначения? Это исключения, их нельзя использовать. Лес рубить тоже только для промышленных нужд. Мы никуда не денемся, чтобы где-то уплотняться. Ну, конечно, не чрезмерно. Как бы там ни было, земли в Беларуси хватает для строительства. Посмотрим, внутри кольцевой дороги у нас очень много пустующих клочков. Полгектара, гектар, а может быть, и два, где можно построить и жилье в том числе. Но оно не застраивается.

Надо более творчески подходить к некоторым вещам. Я вот смотрю, на землях сельхозназначения есть очень много кустарников, не лесных массивов, а кустарников, которые желательно убрать. Ну, а на этом месте, если мы подведем дорогу метров двести от основного массива жилого и там построим на рекультивированной земле несколько квартир, домов и так далее. Надо осваивать вот эти вот незаселенные клочки земли.

И потом нам надо посмотреть очень внимательно на некоторые участки, которые находятся и в центре города, которые я еще лет 15 тому назад при прежних руководителях города просто запретил им застраивать. Ну, допустим, возле гостиницы «Беларусь», где была какая-то кондитерская фабрика, если смотреть с проспекта Победителей, слева. Я просто зарезервировал эту землю под хороший проект. Конечно, там к реке должен остаться вот этот парк, хорошая зона. Но там, повыше, где была эта фабрика, надо что-то такое нам придумать – красивое, архитектурное, – но чтобы не перенасытить, не переселить, не перезаселить вот эту территорию. Конечно, это не жилая зона, но что-то должно там быть, потому что, ну, хорошо, когда парков много, но в центре у нас уже как-то получилась некрасивая картина даже: не то что парки, а уже какие-то леса и хмызняки. Поэтому, не трогая парк Победы, не трогая по проспекту Победителей эти свободные зоны, которые за Дворцом спорта и так далее, какие-то изюминки нам надо вкраплять туда. Но которые бы стали знаковыми, которые бы стали символичными для Минска.

И вообще, надо мобилизовать всю архитектурную эту творческую нашу элиту, чтобы они внимательно посмотрели на основные узлы Минска и еще раз спроектировали, архитектурно прорисовали, прочертили это, чтобы мы видели, как будет, в каком направлении развиваться Минск.

Глава государства напомнил и о подготовке столицы к важнейшему международному форуму. 25 октября Минск будет принимать саммит глав государств СНГ. И город должен достойно встретить почётных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Обязательно, чтобы Дворец Независимости был готов для этого мероприятия. Главы государств постсоветских республик должны приехать и понимать, что белорусское государство суверенно и независимо состоялось. И вот его символы - Площадь флага, Дворец Независимости, где они будут вести переговоры, где они будут работать на этом саммите, и тому подобное. И на будущее надо подумать, как нам освоить его, - поскольку режимное предприятие, он будет как и рабочая резиденция президента, - поэтому, как обеспечить доступ туда людей. Дворец не должен быть закрытым. Люди должны там быть, тем более мы его создаем руками белорусских строителей, чтобы люди видели, что мы умеем все делать. Это символ и люди должны иметь туда доступ.

Особое внимание на встрече — долгостроям. По словам Николая Ладутько, уже в скором времени проблема будет решена, квартиры сдадут, а дольщики получат заветные ключи. По плану только в этом году в Минске возведут миллион квадратных метров. Сформирована и программа строительства жилья на 2014 год.

Николай Ладутько, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Глава государства особо подчеркнул, что эти дома должны быть введены в эксплуатацию. При этом интересы граждан не должны быть ущерблены. Но при этом глава государства также отметил то, что должна быть четкость и ясность при реализации этих программ, что интересы граждан должны в полной мере соответствовать нормативным требованиям, которые работают в Республике Беларусь. Сегодня многие граждане уже из тех домов, которые были признаны, как проблемные, уже удостоверились в том, что эта задача, программа столицы Республики Беларусь реализуется, и проблемные дома в текущем году и в первой половине следующего года в полном объеме будет введены в эксплуатацию. Сейчас задача – так организовать работу градостроительного комплекса города Минска, чтобы подобных ситуаций в городе больше не было.