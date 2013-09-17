В США стартует 68-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

Новости США. В Нью-Йорке стартует 68-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Официальная церемония открытия начнется с речи генсека ООН Пан Ги Муна и председателя этой сессии Барбуды Джона Уильяма Эша.

На повестке дня – 170 тем, в том числе вопросы поддержания мира и безопасности, предотвращения вооруженных конфликтов, защиты окружающей среды и многое другое. Традиционно состоится общеполитическая дискуссия, которая пройдет с участием глав государств и правительств.

Пристальное внимание будет приковано к первому выступлению в штаб-квартире ООН нового президента Ирана Хасана Роухани. Кроме того, определенные ожидания связаны и с речью заместителя главы МИД Сирии, появление которого ожидается 30 сентября.

Напомним, в составе Генассамблеи ООН – 193 государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.