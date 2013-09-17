23 сентября в Сочи главы государств-членов ОДКБ обсудят развитие военного сотрудничества

Новости России. Развитие военного сотрудничества на ближайшие годы обсудят главы государств-членов ОДКБ. Сессия Совета коллективной безопасности пройдет 23 сентября в Сочи.

Встреча пройдет в узком и расширенном форматах. На рассмотрение глав государств вынесут несколько важных вопросов, касающихся ситуации в мире. Стороны подведут итоги деятельности организации в этом году, а также наметят перспективы на будущий.

К слову, в 2014 году председательство в ОДКБ перейдет к России. Как ожидается, итогом сессии станет принятие совместного коммюнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.