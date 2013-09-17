17 сентября Александр Лукашенко вручил госнаграды лучшим людям страны

Новости Беларуси. Трудом и талантом. Президент сегодня вручил государственные награды лучшим людям страны. Перед работниками агропромышленного комплекса президент поставил задачу наращивать объемы экспорта продукции. Неслучайно накануне «Дожинок» в списке награжденных много тружеников села. Чествовали сегодня и большую делегацию деятелей искусства. Всего ордена и почетные звания получили 37 человек. Среди них руководители сельхозпредприятий, судьи, прокуроры, работники образования.

В зале «Республика» награды сегодня получают 37 выдающихся белорусов. Лучшие из лучших в своих сферах. Здесь и творческая элита — артисты и художники, любимые публикой. И те, кому непривычно бывать перед камерой — представители рабочих специальностей — трактористы, токари, председатели СПК. Но всех их объединяет одно — каждый в своей профессии они внесли заметный вклад в развитие страны.

Яркий штрих в палитре национального искусства оставил художник Леонид Дударенко. Благодаря его кисти белорусские пейзажи знают в Болгарии, Германии, Италии, Литве. Полотна живописца украшают частные коллекции по всему миру. Его квартира не уступает картинной галерее. В этом году 60 лет творческой деятельности. Рядом, как всегда, супруга она же муза. Описать эмоции в волнительный день проще красками, чем словом.

Леонид Дударенко, художник, член общественного объединения «Белорусский союз художников»:

Есть такое выражение: если хотите, чтобы сказал художник, отрежьте ему язык, его картины должны говорить. Моя задача - всегда что-то делать для того, чтобы люди на моих работах понимали, что жизнь продолжается. Надо что-то делать, двигаться.

Сегодня Леонид Александрович получил орден Франциска Скорины. На церемонии награждения вместе с художником почти весь цвет белорусского искусства и культуры. Почетными званиями заслуженных артистов республики и деятелей культуры отмечены музыканты, актеры, скульпторы, писатели, музейные работники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Отечественные продукты питания завоевали добрую славу и пользуются постоянным спросом не только на родине, но и во многих странах ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому сейчас стоит задача максимально наращивать экспорт, расширять географию поставок продукции, достигать более высоких экономических показателей в работе этой стратегически важной отрасли. Об этом мы, конечно же, будем детально говорить на ежегодном празднике Дожинки при подведении итогов работы наших хлеборобов.

Наше государство большое внимание уделяет развитию всех сфер национальной культуры, поддержке и достойной оценке деятельности талантливых людей. В последние годы у нас много сделано по реконструкции театров, обновлению их репертуара, организации концертов, выставок художественных произведений, книжной продукции, возрождению наших духовных святынь и исторических памятников. Все это должно служить культурному и нравственному совершенствованию народа, созданию доброго имиджа государства. И здесь хочу подчеркнуть особую роль и ответственность всех деятелей культуры и искусства. Сегодня от вас во многом зависит, какой след останется в духовной жизни Беларуси от нашего поколения, поколения, впервые в истории построившего независимое белорусское государство.

Прима Купаловского театра Зинаида Зубкова удостоилась звания Народной артистки Беларуси. Сегодня волнуется больше, чем на премьере. Зинаида Петровна поистине одержима профессией. Вот и в этом году с нетерпением ждет открытия сезона на обновленной сцене Купаловского.

Зинаида Зубкова, народная артистка Беларуси:

Сейчас, о чудо - наш театр! Он красив и внешне, и сейчас мы осваиваем его изнутри. Вы взяли нас под свое крыло, а крыло у президента - железное. Огромное вам спасибо. Оно престижно, оно почетно, но все-таки это огромная и ответственность перед этим званием. Самое главное – это зритель, когда тебя любит зритель, когда тебя ждет зритель.

А этот человек как раз приложил максимум усилий, чтобы облечь дух Купаловского театра в современную оболочку. Единственный в номинации «Заслуженный строитель» - руководитель предприятия «Промтехмонтаж» Валерий Зайцев. Начинал 40 лет назад с мастера. Сегодня в портфолио его предприятия масса знаковых объектов.

Валерий Зайцев, генеральный директор ОАО «Промтехмонтаж»:

Построено много великолепнейшего за последние годы. Кстати, в витебском амфитеатре ажурная конструкция наша. «Чижовка» сегодня сооружается. И по республике масса объектов очень нужных людям, обществу.

Рядом с народными артистами люди из народа. Тружеников села чествовали в преддверии «Дожинок» - главного праздника хлеборобов. Орден Почета Президент вручил простым механизаторам и председателям хозяйств. Александр Лукашенко, не понаслышке знающий ответственность председательской работы, заметил, что успех хозяйства зависит от руководителя, как курс корабля от капитана.

Александр Лукашенко:

В Беларуси развитию агрокомплекса уделяется особое внимание. И мы высоко ценим вклад сельчан в продовольственную безопасность страны. Отечественные продукты питания завоевали добрую славу и пользуются постоянным спросом людей не только на Родине, но и во многих странах ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому сейчас стоит задача максимально наращивать экспорт, расширять географию поставок продукции, достигать более высоких экономических показателей в работе этой стратегически важной отрасли.

Орден Отечества 3-й ступени получил Александр Лапатентов. За 33 года взращивает уже третье поколение сельскохозяйственных работников. По торжественному случаю оставил хозяйство всего на день, переживает будто на месяц уехал.

Александр Лапатентов, председатель СПК «Колхоз «Родина» Белыничского района:

Это заслуга коллектива и я разделяю это. И, наверное, по приезду отправлю награду по рукам, чтобы каждый пощупал, почувствовал.

Помимо медийных персон награды получили и те, кто обычно остается в тени раскрытых дел — служители Фемиды — судьи Верховного Суда, сотрудники Прокуратуры.

В наградном списке также работники образования, руководители общественных объединений. Одна из самых интересных и важных профессий, отмеченных на высшем уровне — геодезист. Владимир Хомич вот уже 16 лет занимается демаркацией белорусской границы с Литвой и Латвией. Работу, где важен каждый сантиметр родной земли переоценить сложно.

Владимир Хомич, заместитель директора РУП «Белгеодезия»:

Трудно даже оценить, я не знаю даже, к чему еще надо стремиться. Коллектив рад тому, что его представитель награжден медалью. Думаю, на моем примере и другие будут стремиться точно также.

Десятки талантливых людей в одном зале. Они на деле доказали, что достойны такого высокого призвания. Ведь кандидатуры награжденных выдвигали в родных коллективах.

Александр Лукашенко:

Тут особая такая аура, атмосфера в этом зале. Тысячи людей прошли через него, но сегодня особая атмосфера, да и день особый, особенно в вашей жизни. Я только что сказал, что привык к подобным мероприятиям, я радуюсь этим мероприятиям, потому что я таким образом встречаюсь с лучшими людьми нашей страны.

Для них награда не потолок, а стимул для нового роста. Потому сразу после церемонии награжденные поспешили кто на репетицию, кто на рабочие места.